У пресслужбі Міністерства оборони опублікували показове відео. В ньому показали, як столиця живе зараз.
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Кияни готові до спротиву
Ворог лютує, адже його планам не судилось здійснитися – Київ не взяли за 3 дні. Однак окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали, лікарні та школи.
Попри це, Сили оборони перебувають на варті, а кияни готові до спротиву.
З вірою в українське військо – нам усе під силу. Стоїмо,
– написали в повідомленні.
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