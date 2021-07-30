Стоки льются прямо в подвал, а коммунальные службы ничего не делают. В Киевводоканале якобы разводят руками – это не их собственность. Жильцы самостоятельно борются с проблемой.

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Ежедневно скачивают по 40 кубов

Такую историю нам рассказал житель дома Сергей Прокопенко. По его словам, работники коммунального предприятия лишь перебросили соседнюю трубу, подсоединив ее к поврежденной, а проблемой дома заниматься не хотят.

Между тем, в подвал стекают нечистоты уже 3 день.

Жители наняли спецтехнику

Сергей Прокопенко пояснил, что жильцы собирают деньги на аренду машины с насосом, чтобы откачивать стоки из подвала – один день такой работы стоит 10 тысяч гривен.

Каждый день скачиваем по 40 кубов. Что делать дальше – неизвестно,

– рассказал киевлянин.



Стоки в подвале многоэтажки / Фото 24 каналу предоставили жители



Место аварии / Фото 24 каналу предоставили жители

Как объясняют ситуацию коммунальщики

В пресс-службе Киевводоканала на звонки не отвечают и никак не комментируют ситуацию. Сайт 24 канала пытается выяснить все детали.