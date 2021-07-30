Стоки ллються просто у підвал, а комунальні служби нічого не роблять. У Київводоканалі нібито розводять руками – це не їх власність. Мешканці самостійно борються з проблемою.
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Щодня викачують по 40 кубів
Таку історію нам розповів мешканець будинку Сергій Прокопенко. З його слів, працівники комунального підприємства лише перекинули сусідню трубу, під'єднавши її до пошкодженої, а проблемою будинку займатися не хочуть.
Тимчасом, у підвал стікають нечистоти вже 3 день.
Мешканці найняли спецтехніку
Сергій Прокопенко пояснив, що мешканці збирають гроші на оренду машини з насосом, аби відкачувати стоки з підвалу – один день такої роботи коштує 10 тисяч гривень.
Кожен день викачуємо по 40 кубів. Що робити далі – невідомо,
– розповів киянин.
Стоки у підвалі багатоповерхівки / Фото 24 каналу надали мешканці
Місце аварії / Фото 24 каналу надали мешканці
Як пояснюють ситуацію комунальники
У пресслужбі Київводоканалу на дзвінки не відповідають й ніяк не коментують ситуацію. Сайт 24 каналу намагається з'ясувати всі деталі.