Как отметили в КГГА, вскоре проект решения по переименованию топонимов передадут в Киевсовет. Если депутаты своим большинством поддержат предложения киевлян, в городе изменят название ряда улиц и скверов.

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Кроме того, чиновники хотят назвать на четь Бориса Патона Лицей информационных технологий № 79, а также предоставить название имени Петра Олийниченко коммунальному предприятию "Киевский городской клинический онкологический центр".

Какие улицы и скверы могут переименовать в Киеве

Согласно информации КГГА, вскоре в столице могут изменить названия скверам:

на улице Почайнинской в Подольском районе получит название имени Евгения Чикаленко;

сквер на улице Кубанской Украины, 27-31 в Деснянском районе – название имени Леся Сердюка;

сквер на улице Лесковской (напротив домов № 14, № 16 и № 18) в Деснянском районе – название Аллея добровольческих батальонов;

сквер имени Владимира Ленина в Днепровском районе переименуют в сквер имени Павла Тычины;

сквер под названием Стародарницкий-1 на пересечении Гродненской и Алматинской улиц в Днепровском районе назовут в честь Кастуся Калиновского.

Кроме того, чиновники приняли решение об изменении названий площади и улиц:

площади Героев Великой Отечественной войны в Печерском районе вернут историческое название Наводницкая.

улицу Северо-Сырецкая в Подольском районе переименуют в улицу Виктора Некрасова;

улицу Якутскую в Святошинском районе назовут в честь семьи Бунге.

Когда именно депутаты будут рассматривать проект решения по изменению топонимов, пока неизвестно.