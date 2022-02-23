Як зазначили у КМДА, незабаром проєкт рішення щодо перейменувань топонімів передадуть до Київради. Якщо депутати своєю більшістю підтримають пропозиції киян, у місті змінять назву низки вулиць та скверів.

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Крім того, чиновники хочуть назвати на четь Бориса Патона Ліцей інформаційних технологій № 79, а також надати назву імені Петра Олійніченка комунальному підприємству "Київський міський клінічний онкологічний центр".

Які вулиці та сквери можуть перейменувати у Києві

Згідно з інформацією КМДА, незабаром у столиці можуть змінити назви скверам:

на вулиці Почайнинській у Подільському районі отримає назву імені Євгена Чикаленка;

сквер на вулиці Кубанської України, 27-31 у Деснянському районі – назву імені Леся Сердюка;

сквер на вулиці Лісківській (навпроти будинків № 14, № 16 та № 18) у Деснянському районі – назву Алея Добровольчих Батальйонів;

сквер імені Володимира Леніна у Дніпровському районі перейменують на сквер імені Павла Тичини;

сквер під назвою Стародарницький - 1 на перетині Гродненської та Алматинської вулиць у Дніпровському районі назвуть на честь Кастуся Калиновського.

Крім того, посадовці прийняли рішення про зміну назв площі та вулиць:

площі Героїв Великої Вітчизняної війни у Печерському районі повернуть історичну назву Наводницька.

вулицю Північно-Сирецьку у Подільському районі перейменують на вулицю Віктора Некрасова;

вулиці Якутську у Святошинському районі назвуть на честь Родини Бунґе.

Коли саме депутати розглядатимуть проєкт рішення щодо зміни топонімів, наразі невідомо.