В письме №4830/27/14-21 от 23 ноября сказано, что все действующие мосты через Днепр в Киеве перегружены и не справляются с количеством машин. В том числе и из-за этого Киев занимает 7 место по пробкам в мире.
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Для решения этой проблемы столице нужно развивать инфраструктуру и строить тоннельные переходы через Днепр.
Водители проводят в пробках более 8 дней в году
- В письме министр инфраструктуры отметил, что социальноэкономические убытки от пробок наносят Киеву миллиарды гривен убытков.
- Для снятия нагрузки на действующие мосты Кубраков предлагает начать работу по строительству еще двух конструкций, которые позволят грузовым автомобилям двигаться фактически вокруг Киева.
- В связи с этим руководитель министерства просит Кабмин поручить Мининфраструктуры, Укравтодору и КГГА провести предпроектные работы.
- В частности, представители местной власти должны разработать генплан с учетом строительства новых дорог, а также обеспечить отвод земельных участков и решить все земельные и имущественные вопросы. Кроме того, в мэрии должны определить заказчика по разработке технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство мостов.
Где в Киеве хотят построить новые мосты
Согласно замыслам Кубракова, в Киеве должны появиться мосты от Столичного шоссе до участка трассы М-03 Киев – Борисполь, а также от Богатырской улицы до улицы Оноре де Бальзака.