В письме №4830/27/14-21 от 23 ноября сказано, что все действующие мосты через Днепр в Киеве перегружены и не справляются с количеством машин. В том числе и из-за этого Киев занимает 7 место по пробкам в мире.

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Для решения этой проблемы столице нужно развивать инфраструктуру и строить тоннельные переходы через Днепр.

Водители проводят в пробках более 8 дней в году

В письме министр инфраструктуры отметил, что социальноэкономические убытки от пробок наносят Киеву миллиарды гривен убытков.

Для снятия нагрузки на действующие мосты Кубраков предлагает начать работу по строительству еще двух конструкций, которые позволят грузовым автомобилям двигаться фактически вокруг Киева.

В связи с этим руководитель министерства просит Кабмин поручить Мининфраструктуры, Укравтодору и КГГА провести предпроектные работы.

В частности, представители местной власти должны разработать генплан с учетом строительства новых дорог, а также обеспечить отвод земельных участков и решить все земельные и имущественные вопросы. Кроме того, в мэрии должны определить заказчика по разработке технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство мостов.

Где в Киеве хотят построить новые мосты

Согласно замыслам Кубракова, в Киеве должны появиться мосты от Столичного шоссе до участка трассы М-03 Киев – Борисполь, а также от Богатырской улицы до улицы Оноре де Бальзака.