У листі №4830/27/14-21 від 23 листопада сказано, що всі діючі мости через Дніпро у Києві перевантажені та не справляються з кількістю автівок. Зокрема й через це Київ посідає 7 місце по заторах у світі.

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Для вирішення цієї проблеми столиці потрібно розвивати інфраструктуру та будувати тунельні переходи через Дніпро.

Водії проводять у заторах понад 8 днів на рік

У листі міністр інфраструктури наголосив на тому, що соціальноекономічні збитки від заторів завдають Києву мільярди гривень збитків.

Для зняття навантаження на діючі мости Кубраков пропонує почати роботу з будівництва ще двох конструкцій, які дозволять вантажним автомобілям рухатися фактично навколо Києва.

У зв'язку з цим керівник міністерства просить Кабмін доручити мінінфраструктури, Укравтодору та КМДА провести передпроєктні роботи.

Зокрема, представники місцевої влади мають розробити генплан з урахуванням будівництва нових доріг, а також забезпечити відведення земельних ділянок і вирішити всі земельні та майнові питання. Крім того, у мерії мають визначити замовника з розробки техніко-економічного обґрунтування та проектної документації на будівництво мостів.

Де у Києві хочуть побудувати нові мости

Згідно з задумами Кубракова, у Києві мають з'явитися мости від Столичного шосе до ділянки траси М-03 Київ – Бориспіль, а також від Богатирської вулиці до вулиці Оноре де Бальзака.