К спасателям поступило сообщение 31 августа в 20:00. На месте работали спасатели и медики.

Обратите внимание В Киеве с пешеходного моста прыгнул мужчина

Сам так решил

Когда водолазы прибыли на место, то увидели мужчину в реке. К счастью, там было мелко. Он находился примерно в 100 метрах от берега.

34-летний пострадавший рассказал спасателям, что прыгал сам. О состоянии 34-летнего мужчины не сообщают.



Водолазы вытащили мужчину, который прыгнул с моста / Фото ГСЧС Киева

Вероятно, он несильно пострадал. Водолазы прибыли к мужчине на катере и вытащили его на берег. Его сразу отнесли в карету скорой.

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Текст публикации ГСЧС Киева:

Спасатели достали потерпевшего, совершившего прыжок с Северного моста.

В 20:00 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что под Северным мостом, что в Оболонском районе столицы, мужчина находится на мели.

На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Когда спасатели прибыли к месту происшествия, то установили, что на расстоянии 100 метров от берега, на мели находился мужчина 1987 года рождения. Со слов потерпевшего он самостоятельно совершил прыжок с моста.

Пострадавший был доставлен к берегу с помощью катера UMS-600 и транспортирован в карету скорой медицинской помощи.