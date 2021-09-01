До рятувальників надійшло повідомлення 31 серпня о 20:00. На місці працювали рятувальники та медики.

Зверніть увагу У Києві з пішохідного мосту стрибнув чоловік

Сам так вирішив

Коли водолази прибули на місце, то побачили чоловіка в річці. На щастя, там було мілко. Він перебував приблизно на 100 метрів від берега.

34-річний потерпілий розповів рятувальникам, що стрибав сам. Про стан 34-річного чоловіка не повідомляють.



Водолази витягнули чоловіка, який стрибнув з мосту / Фото ДСНС Києва

Ймовірно, він несильно постраждав. Водолази прибули до чоловіка на катері та витягнули його на берег. Його одразу віднесли до карети швидкої.

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Текст публікації ДСНС Києва:

Рятувальники дістали потерпілого, що здійснив стрибок з Північного мосту.

О 20:00 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про те, що під Північним мостом, що в Оболонському районі столиці, чоловік знаходиться на мілині.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Коли рятувальники прибули до місця події, то встановили, що на відстані 100 метрів від берега, на мілині знаходився чоловік 1987 року народження. Зі слів потерпілого він самостійно здійснив стрибок з мосту.

Потерпілого було доставлено до берега за допомогою катера UMS-600 та транспортовано до карети швидкої медичної допомоги.