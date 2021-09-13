В сети опубликовали видео происшествия 13 сентября утром. Случилось это ночью. На записи очевидцы говорят, что вызовут полицию. Однако пока правоохранители не комментируют ситуацию.

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Кричал и матерился

На записи видно, как из окна многоэтажки летит посуда и другие стеклянные вещи. В сети говорят, что мужчина бросал предметы с 5 этажа.

Видео снимает женщина, а рядом с ней говорят еще несколько человек. Злоумышленник оскорбляет автора видео и обзывает ее "шл**ой" и "марионеткой".

В ответ она спрашивает, зачем мужчина бьет посуду. На что он говорит: "Я тебе не звонил, сюда прибегай".

Как на Воскресенке мужчина бросал посуду из окна 5 этажа: видео из телеграма "Киев Оперативный"

Знаком ли мужчина с этой женщиной – не известно. Также не говорят, как закончился инцидент и пострадал ли кто-то в результате него. Местные считают, что мужчина – наркозависимый.