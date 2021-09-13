У мережі опублікували відео події 13 вересня зранку. Трапилось це вночі. На записі очевидці кажуть, що викличуть поліцію. Проте наразі правоохоронці не коментують ситуацію.

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Кричав і матюкався

На записі видно, як з вікна багатоповерхівки летить посуд й інші скляні речі. У мережі кажуть, що чоловік кидав предмети з 5 поверху.

Відео знімає жінка, а поруч з нею говорять ще кілька людей. Зловмисник ображає авторку відео і обзиває її "шл**ою" і "маріонеткою".

У відповідь вона питає, навіщо чоловік б'є посуд. На що він каже: "Я тобі не телефонував, сюди прибігай".

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Чи чоловік знайомий з цією жінкою – не відомо. Також не кажуть, як закінчився інцидент та чи хтось постраждав унаслідок нього. Місцеві вважають, що чоловік – наркозалежний.