Как отметили в Госагенстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины, покупать рыбу из машин можно только при наличии соответствующих документов о ее качестве. Впрочем, даже бумаги с печатями вовсе не гарантируют того, что рыба будет свежей и безопасной.

Смотрите также На Троещине семья нашла ядовитого паука с Красной книги

Покупатели также должны обращать внимание на внешний вид товара.

Дезинфекция белизной



В Киеве торгуют испорченной рыбой без соблюдения санитарных норм / Скриншот с видео

Эксперты рассказали, что недавно рыбаки добыли на Киевском водохранилище 342 килограмма рыбы. Всегда такой товар продают без документов. Кроме того, всего лишь за день на открытом воздухе рыба может засохнуть, поэтому продавцы опрыскивают ее водой для придания свежего вида.

Само собой, все реализаторы рыбы утверждают, что придерживаются санитарных норм, хотя на самом деле это совсем не так.

Одна из продавщиц отметила, что носит воду из туалета, а дезинфицирует все белизной. Документы на продукцию у женщины при себе не было, поскольку их якобы "долго везут из-за пробок".

Как отличить свежую рыбу от испорченной

По словам эксперта по качеству пищевых продуктов Елены Сидоренко, покупать рыбу с машин и сумок опасно, лучше выбирать ее в магазинах. При этом смотреть на состояние продукции. Свежая и безопасная рыба должна иметь:

блестящие глаза без бельма и пятен;

не сбитая чешуя;

отсутствие паразитов под чешуей;

Работники рыбоохранного патруля говорят, что на то, как именно продают рыбу: с водой или без, обращать внимание не нужно, поскольку оба способа являются разрешенными. Срок продажи рыбы в осенне-зимний период – 4 суток, поэтому вполне вероятно, что продавцы могут реализовывать старые остатки.