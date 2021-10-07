Як зазначили у Держагенстві меліорації та рибного господарства України, купляти рибу з машин можна лише за наявності відповідних документів про її якість. Втім, навіть папери з печатками зовсім не гарантують того, що риба буде свіжою та безпечною.

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Покупці також мають звертати увагу на зовнішній вигляд товару.

Дезінфекція білизною



У Києві торгують зіпсованою рибою без дотримання санітарних норм / Скриншот з відео

Експерти розповіли, що нещодавно рибалки добули на Київському водосховищі 342 кілограми риби. Завжди такий товар продають без документів. Крім того, всього лише за день на відкритому повітрі риба може засохнути, тому продавці обприскують її водою для надання свіжого вигляду.

Само собою, всі реалізатори риби стверджують, що дотримуються санітарних норм, хоча насправді це зовсім не так.

Одна з продавчинь зазначила, що носить воду з туалету, а дезінфікує все білизною. Документи на продукцію у жінки при собі не було, оскільки їх нібито "довго везуть через затори".

Як відрізнити свіжу рибу від зіпсованої

За словами експертки з якості харчових продуктів Олени Сидоренко, купляти рибу з машин та сумок небезпечно, краще обирати її у магазинах. При цьому дивитися на стан продукції. Свіжа та безпечна риба повинна мати:

блискучі очі без бельма та плям;

не збита луска;

відсутність паразитів під лускою;

Працівники рибоохоронного патруля кажуть, що на те, як саме продають рибу: з водою, чи без, звертати увагу не треба, оскільки обидва способи є дозволеними. Термін продажу риби в осінньо-зимовий період – 4 доби, тому цілком ймовірно, що продавці можуть реалізовувати старі залишки.