В пресс-служба ФГИУ отметили, что вопрос стартовой цены и условий приватизации этого огромного объекта определили во время заседания аукционной комиссии 30 июля.
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После подготовки всех документов фонд госимущества отправит их в Кабмин.
Предприятие хотят сохранить
- Как отметили чиновники, аукцион должен начаться из стоимости в 1 миллиард 389 миллионов 17 тысяч гривен. Каким должен быть шаг торгов, неизвестно.
- Кроме того, среди условий приватизации – сохранение основных видов деятельности предприятия.
- Также новые владельцы должны будут погасить кредиторскую задолженность и оплатить все задолженности по зарплатам работникам.
- Кроме того, в документах предусмотрены ремонт и модернизация промышленной площадки завода в Жашкове. Инвестировать туда победитель торгов должен будет более 57 миллионов.
Приватизация завода – это шанс на вторую жизнь для этого предприятия, имеющего более 500 миллионов гривен долгов. Ведь в предыдущие годы производство было уничтожено, и теперь основной вид деятельности – сдача помещений в аренду. Зато, приватизация позволит не только сохранить рабочие места работникам, но и создать новые и модернизировать производство,
– подчеркнули в фонде госимущества.