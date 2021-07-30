У пресслужбі ФДМУ зазначили, що питання стартової ціни та умов приватизації цього величезного об'єкта визначили під час засідання аукціонної комісії 30 липня.
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Після підготовки всіх документів фонд держмайна відправить їх до Кабміну.
Підприємство хочуть зберегти
- Як зазначили посадовці, аукціон має розпочатися з вартості у 1 мільярд 389 мільйонів 17 тисяч гривень. Яким має бути шаг торгів, невідомо.
- Крім того, серед умов приватизації – збереження основних видів діяльності підприємства.
- Також нові власники матимуть погасити кредиторську заборгованість та сплатити всі заборговані зарплати працівникам.
- Крім того, у документах передбачені ремонт та модернізація промислового майданчика заводу у Жашкові. Інвестувати туди переможець торгів буде повинен понад 57 мільйонів.
Приватизація заводу – це шанс на друге життя для цього підприємства, яке має понад 500 мільйонів гривень боргів. Адже у попередні роки виробництво було знищене, і тепер основний вид діяльності – здача приміщень в оренду. Натомість, приватизація дозволить не лише зберегти робочі місця працівникам, а й створити нові та модернізувати виробництво,
– підкреслили у фонді держмайна.