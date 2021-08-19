В департаменте транспортной инфраструктуры отметили, что всем жителям столицы стоит заранее построить свои маршруты с учетом ограничений. Перекроют движение с 15:00 до 1:35.
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Из-за этого остановят и изменят движение наземного общественного транспорта.
Проезд по каким дорогам будут перекрывать в Киеве 20 августа
С 15:00 до 18:00 движение ограничат на:
- улице Академика Туполева;
- проспекте Победы;
- улице Маршала Рыбалко;
- улице Вячеслава Чорновола;
- улице Старовокзальной;
- улице Жилянской;
- улице Антоновича.
С 15:00 до 1: 35 движение будут ограничивать на:
- улице Большая Васильковская (от Лыбедской до Крещатика);
- Крещатике;
- улице Михайловской (от Владимирской до Майдана Независимости);
- улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Крепостного переулка);
- Петровской аллее;
- Парковой дороге;
- Владимирском спуске;
- Боричевом спуске;
- улице Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);
- улице Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Владимирской);
С 19: 00 до 20: 00 движение перекроют на Набережном шоссе (от Днепровского спуска до Набережно-Крещатицкой).
Схема перекрытия дорог в Киеве / Иллюстрация департамента транспортной инфраструктуры КГГА.