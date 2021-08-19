В департаменте транспортной инфраструктуры отметили, что всем жителям столицы стоит заранее построить свои маршруты с учетом ограничений. Перекроют движение с 15:00 до 1:35.

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Из-за этого остановят и изменят движение наземного общественного транспорта.

Проезд по каким дорогам будут перекрывать в Киеве 20 августа

С 15:00 до 18:00 движение ограничат на:

  • улице Академика Туполева;
  • проспекте Победы;
  • улице Маршала Рыбалко;
  • улице Вячеслава Чорновола;
  • улице Старовокзальной;
  • улице Жилянской;
  • улице Антоновича.

С 15:00 до 1: 35 движение будут ограничивать на:

  • улице Большая Васильковская (от Лыбедской до Крещатика);
  • Крещатике;
  • улице Михайловской (от Владимирской до Майдана Независимости);
  • улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Крепостного переулка);
  • Петровской аллее;
  • Парковой дороге;
  • Владимирском спуске;
  • Боричевом спуске;
  • улице Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);
  • улице Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Владимирской);

С 19: 00 до 20: 00 движение перекроют на Набережном шоссе (от Днепровского спуска до Набережно-Крещатицкой).


Схема перекрытия дорог в Киеве / Иллюстрация департамента транспортной инфраструктуры КГГА.