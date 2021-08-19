В департаменте транспортной инфраструктуры отметили, что всем жителям столицы стоит заранее построить свои маршруты с учетом ограничений. Перекроют движение с 15:00 до 1:35.

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Из-за этого остановят и изменят движение наземного общественного транспорта.

Проезд по каким дорогам будут перекрывать в Киеве 20 августа

С 15:00 до 18:00 движение ограничат на:

улице Академика Туполева;

проспекте Победы;

улице Маршала Рыбалко;

улице Вячеслава Чорновола;

улице Старовокзальной;

улице Жилянской;

улице Антоновича.

С 15:00 до 1: 35 движение будут ограничивать на:

улице Большая Васильковская (от Лыбедской до Крещатика);

Крещатике;

улице Михайловской (от Владимирской до Майдана Независимости);

улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Крепостного переулка);

Петровской аллее;

Парковой дороге;

Владимирском спуске;

Боричевом спуске;

улице Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);

улице Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Владимирской);

С 19: 00 до 20: 00 движение перекроют на Набережном шоссе (от Днепровского спуска до Набережно-Крещатицкой).



Схема перекрытия дорог в Киеве / Иллюстрация департамента транспортной инфраструктуры КГГА.