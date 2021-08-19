У департаменті транспортної інфраструктури зазначили, що всім жителям столиці варто заздалегідь побудувати свої маршрути з урахуванням обмежень. Перекриватимуть рух з 15:00 до 1:35.

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Через це зупинять та змінять рух наземного громадського транспорту.

Проїзд якими дорогами перекриватимуть у Києві 20 серпня

З 15:00 до 18:00 рух обмежать на:

вулиці Академіка Туполєва;

проспекті Перемоги;

вулиці Маршала Рибалка;

вулиці В'ячеслава Чорновола;

вулиці Старовокзальній;

вулиці Жилянській;

вулиці Антоновича.

З 15:00 до 1:35 рух обмежуватимуть на:

вулиці Велика Васильківська (від Либідської до Хрещатика);

Хрещатику;

вулиці Михайлівській (від Володимирської до Майдану Незалежності);

вулиці Михайла Грушевського (від Європейської площі до Кріпосного провулка);

Петриківській алеї;

Парковій дорозі;

Володимирському узвозі;

Боричевому узвозі;

вулиці Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу);

вулиці Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Володимирської);

З 19:00 до 20:00 рух перекриють на Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до Набережно-Хрещатицької).



Схема перекриття доріг у Києві / Ілюстрація департаменту транспортної інфраструктури КМДА.