У департаменті транспортної інфраструктури зазначили, що всім жителям столиці варто заздалегідь побудувати свої маршрути з урахуванням обмежень. Перекриватимуть рух з 15:00 до 1:35.
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Через це зупинять та змінять рух наземного громадського транспорту.
Проїзд якими дорогами перекриватимуть у Києві 20 серпня
З 15:00 до 18:00 рух обмежать на:
- вулиці Академіка Туполєва;
- проспекті Перемоги;
- вулиці Маршала Рибалка;
- вулиці В'ячеслава Чорновола;
- вулиці Старовокзальній;
- вулиці Жилянській;
- вулиці Антоновича.
З 15:00 до 1:35 рух обмежуватимуть на:
- вулиці Велика Васильківська (від Либідської до Хрещатика);
- Хрещатику;
- вулиці Михайлівській (від Володимирської до Майдану Незалежності);
- вулиці Михайла Грушевського (від Європейської площі до Кріпосного провулка);
- Петриківській алеї;
- Парковій дорозі;
- Володимирському узвозі;
- Боричевому узвозі;
- вулиці Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу);
- вулиці Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Володимирської);
З 19:00 до 20:00 рух перекриють на Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до Набережно-Хрещатицької).
Схема перекриття доріг у Києві / Ілюстрація департаменту транспортної інфраструктури КМДА.