Об этом на фейсбук-странице "Аверс (оборотные монеты Украины)" сообщил Николай Сичкарь. Киевлянин говорит, что за 11 лет перебора средств ему не попадалось ни одной такой монеты.

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Кассир не имел права давать такую монету

Сейчас стоимость гривны среди нумизматов – 400-900 гривен, в зависимости от состояния. В то же время кассир не должен был давать эту монету как сдачу, ведь их уже вывели из оборота.

Уникальная монета / Скриншот с фейсбука

Что этому предшествовало

Ранее на сайте 24 канала сообщали, что Нацбанк Украины решил устроить общенациональный аукцион, на котором продавали изношенные и выведенные из обращения монеты. Их общий вес составляет 45,8 тонны. На торги выставили монеты номиналами 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек.

В то же время в Нацбанке отметили, что из-за изъятия из оборота монет мелких номиналов за 2020 – 2021 годы накопилось немало металлолома. Большинство изношенных монет, которые изъяли по решению НБУ, утилизируют.