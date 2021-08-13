Про це на фейсбук-сторінці "Аверс (обігові монети України)" повідомив Микола Січкар. Киянин каже, що за 11 років перебору коштів йому не траплялося жодної такої монети.

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Касир не мав права давати таку монету

Наразі вартість гривні серед нумізматів – 400 – 900 гривень, залежно від стану. Водночас касир не мав би давати цю монету як решту, адже їх вже вивели з обігу.

Унікальна монета / Скриншот з фейсбуку

Що цьому передувало

Раніше на сайті 24 каналу повідомляли, що Нацбанк України вирішив влаштувати загальнонаціональний аукціон, на якому продавали зношені та виведені з обігу монети. Їхня загальна вага складає 45,8 тонни. На торги виставили монети номіналами 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок.

Водночас у Нацбанку зазначили, що через вилучення з обігу монет дрібних номіналів за 2020 – 2021 роки накопичилося чимало брухту. Більшість зношених монет, які вилучили рішенням НБУ, утилізують.