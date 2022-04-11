Эти данные были обнародованы в столичной городской государственной администрации 10 апреля, назвав точные цифры.
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За 45 дней полномасштабного вторжения агрессора в Киеве поженились 1439 пар. За этот же период родились 1189 малышей,
– сообщили в КГГА.
Отмечается, что среди новорожденных:
- 629 мальчиков;
- 560 девочек;
- 29 двоен.
Указывается также, что за последнюю неделю в столице поженились 300 пар.
"В Киеве стало безопаснее. Однако вероятность повторных воздушных атак очень велика, поэтому киевлянам нужно быть осторожными", – напомнили в госадминистрации.