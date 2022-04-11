Ці дані оприлюднили у столичні міській державній адміністрації 10 квітня, назвавши точні цифри.
Читайте також До Київщини прибули 18 модульних будинків: цікаві фото
За 45 днів повномасштабного вторгнення агресора у Києві одружилися 1 439 пар. За цей ж період народилися 1 189 малюків,
– повідомили у КМДА.
Зазначається, що серед новонароджених:
- 629 хлопчиків;
- 560 дівчаток;
- 29 двієнь.
Вказується також, що протягом останнього тижня у столиці одружилися 300 пар.
"У Києві стало безпечніше. Проте, ймовірність повторних повітряних атак дуже велика, тож киянам треба бути обережними", – нагадали в держадміністрації.