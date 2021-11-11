Разоблачили злоумышленницу и причастных к незаконной деятельности приспешников сотрудники полиции, а также бойцы контрольно-пропускного пункта "Киев". Действовала женщина из корыстных побуждений, получая от иностранных клиентов немалые компенсации.

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Следователи установили только личность организатора схемы, тогда как действовала женщина с многочисленными пособниками.

Платили по 40 тысяч гривен

Согласно материалам уголовного производства, женщина и ее подчиненные искали иностранцев, которые хотели незаконно попасть в Украину.

Злоумышленники привлекли к своей работе украинок, с которыми клиенты заключали фиктивные браки. Эти документы использовали для пересечения границы мужчинами.

Стоимость услуг злоумышленница оценивала в 40 тысяч гривен.

Организатора схемы задержали. Ей инкриминируют незаконную переправку людей через государственную границу. Если вину женщины докажут в суде, ей грозит от 3 до 5 лет заключения.

Вскоре полицейские собираются решить вопрос об избрании женщине меры пресечения, а также сообщить ей о подозрении.