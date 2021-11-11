Викрили зловмисницю та причетних до незаконної діяльності поплічників працівники поліції, а також бійці контрольно-пропускного пункту "Київ". Діяла жінка з корисливих мотивів, отримуючи від іноземних клієнтів чималі компенсації.

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Слідчі встановили лише особу організаторки схеми, тоді як діяла жінка з численними поплічниками.

Платили по 40 тисяч гривень

Згідно з матеріалами кримінального провадження, жінка та її підлеглі шукали іноземців, які хотіли незаконно потрапити до України.

Зловмисниці залучили до своєї роботи українок, з якими клієнти укладали фіктивні шлюби. Ці документи використовували для перетину кордону чоловіками.

Вартість послуг зловмисниця оцінювала у 40 тисяч гривень.

Організаторку схеми затримали. Їй інкримінують незаконне переправлення людей через державний кордон. Якщо провину жінки доведуть в суді, їй загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.

Незабаром поліцейські збираються вирішити питання щодо обрання жінці запобіжного заходу, а також повідомити їй про підозру.