В частности, в "Киевпастрансе" пообещали, что ночью дольше будут курсировать не только трамваи и троллейбусы, но и автобусы.

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Троллейбусы и трамваи

Говорится о продлении работы:

троллейбусов – № 3, 8, 18, 24, 30, 41;

трамваев – № 1-К, 8-К, 28.

Маршрутные такси

Киевляне на час дольше смогут воспользоваться такими автобусами:

№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582;

дежурным резервным транспортом на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99.

В Киеве уменьшилось количество маршруток

С улиц столицы исчезли еще 62 маршрутки. Это произошло из-за расторжения городом восьми соглашений с перевозчиками, которые подавали на тендеры поддельные документы.

В КГГА заверили, что вместо упомянутого транспорта задействуют резервы "Киевпасстранса". Перед этим власти Киева разорвали 21 договор и сняли с рейсов 172 маршрутных такси.