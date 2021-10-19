Зокрема, у "Київпастрансі" пообіцяли, що вночі довше курсуватимуть не лише трамваї та тролейбуси, але й автобуси.

За темою Чи зможе Шахтар повторити минулорічну сенсацію: анонс на матч Ліги чемпіонів з Реалом

Тролейбуси та трамваї

Йдеться про подовження роботи:

тролейбусів – № 3, 8, 18, 24, 30, 41;

трамваїв – № 1-К, 8-К, 28.

Маршрутні таксі

Кияни на годину довше зможуть скористатися такими автобусами:

№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582;

черговим резервним транспортом на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99.

У Києві поменшало маршруток

З вулиць столиці зникли ще 62 маршрутки. Це сталося через розірвання містом вісьмох угод із перевізниками, які подавали на тендери підроблені документи.

У КМДА запевнили, що замість згаданого транспорту задіють резерви "Київпастрансу". Перед цим влада Києва розірвала 21 договір і зняла з рейсів 172 маршрутних таксі.