В Департаменте муниципальной безопасности КГГА подчеркнули, что во время передвижения по городу во время гололеда киевлянам нужно быть особенно осторожными. Касается это как пешеходов, так и автовладельцев.

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Также чиновники отметили, что коммунальщики будут обрабатывать дорожное покрытие до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Что должны помнить пешеходы, когда на дорогах скользко

По словам специалистов, жителм столицы во время гололедицы должны:

не торопиться;

не держать руки в карманах;

быть внимательными на тротуарах, поскольку машины может занести;

быть особенно внимательными при переходе дороги, так как на льду машины физически могут не успеть остановиться даже на небольшой скорости.

Советы водителям

Наиболее важным для автовладельцев во времена гололеда является использование зимней резины, соблюдение скоростного режима и избегание рисковых маневров. Также водители должны соблюдать дистанцию ​​и максимально снижать скорость при приближении к пешеходам.

Кроме того, для безопасности надо включить габаритные огни и противотуманные фары или ближний свет.



Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала