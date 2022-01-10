У Департаменті муніципальної безпеки КМДА наголосили, що під час пересування містом під час ожеледі киянам треба бути особливо обережними. Стосується це як пішоходів, так і автовласників.

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Також посадовці зазначили, що комунальники оброблятимуть дорожнє покриття до тих пір, поки ситуація не стабілізується.

Що мають пам'ятати пішоходи, коли на дорогах слизько

За словами спеціалістів, мешканці столиці під ожеледі мають:

не поспішати;

не тримати руки в кишенях;

бути уважними на тротуарах, оскільки машини може занести;

бути особливо уважними під час переходу дороги, адже на кризі машини фізично можуть не встигнути зупинитися навіть на невеликій швидкості.

Поради водіям

Найбільш важливим для автовласників у часи ожеледі є використання зимової гуми, дотримання швидкісного режиму та уникнення від ризикових маневрувань. Також водії мають дотримуватися дистанції та максимально знижувати швидкість при наближенні до пішоходів.

Крім того, безпеки додають вімкнені габаритні вогні та протитуманні ліхтарі або ближнє світло фар.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу