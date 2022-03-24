Соответствующий призыв был опубликован на официальном телеграмм-канале КГГА 24 марта около 22:00. Городские власти просят киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром.

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Советы для киевлян из-за сильного задымления

Кроме того, местным жителям по возможности рекомендуют не находиться на открытом воздухе. Если в доме есть системы кондиционирования и очистки воздуха, их следует включить. Кроме этого, специалисты советуют в таких случаях делать влажную уборку. Емкости с водой помогут повысить влажность воздуха.

Следует пить до 2 – 3 литров в день для взрослого человека. Если появились одышка и кашель, следует немедленно обратиться к врачу.

Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве

Отметим, что к утру 24 марта Киев оказался на 8 строчке в рейтинге городов с самым грязным воздухом. Все это из-за постоянных пожаров в результате обстрелов. Как следствие – концентрация загрязнителей в воздухе превышает норму, рекомендованную ВОЗ, уже в 13 раз.