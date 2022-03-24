Відповідний заклик опублікували на офіційному телеграм-каналі КМДА 24 березня близько 22:00. Міська влада просить киян тримати вікна зачиненими, особливо – вночі та вранці.

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Поради для киян через сильне задимлення

Крім цього, місцевим мешканцям за можливості рекомендують не перебувати на відкритому повітрі. Якщо у помешканні є системи кондиціонування та очищення повітря, їх слід увімкнути. Крім цього, фахівці радять у таких випадках робити вологе прибирання. Ємності з водою допоможуть підвищити вологість повітря.

Варто пити до 2 – 3 літрів на день для дорослої людини. Якщо з'явилися задишка та кашель, слід негайно звернутися за допомогою до лікаря.

Ситуація із забрудненням повітря у Києві

Зауважимо, що станом на ранок 24 березня Київ опинився на 8 сходинці у рейтингу міст з найбруднішим повітрям. Все це через постійні пожежі внаслідок обстрілів. Як наслідок – концентрація забруднювачів у повітрі перевищує норму, рекомендовану ВООЗ, вже у 13 разів.

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