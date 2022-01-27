На Киевщине 21-летний военный насмерть сбил другого военного

27 января 2022 , 00:02
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Источник:

поліція Київщини

В Белой Церкви Киевской области, 26 января произошло смертельное ДТП. Молодой военнослужащий на автомобиле Skoda наехал на другого военного.

Авария произошла около 20:00 по Александрийскому бульвару. Водителю Skoda исполнился 21 год.

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Военный погиб

Когда приехали медики, было уже поздно. Солдат ВСУ 2000 года рождения от полученных травм погиб на месте.

На месте работают патрульные полицейские, следователи и военные. Информацию обещают обновлять.

В Ровно сбили военного

В Ровно 2 января водитель с удостоверением помощника экс-депутата сбил 27-летнего военного. Более того, он скрылся с места происшествия, а пешеход скончался в больнице.

Водителя поймали. Им оказался житель села Бармаки, что возле Ровно. Во время задержания мужчина вел себя агрессивно, поэтому правоохранители проверили его на алкоголь. В крови обнаружили 2,10 промилле алкоголя. Кроме того, у мужчины нашли удостоверение помощника-консультанта депутата областного совета предыдущего созыва.

Последние ДТП в Украине

  • В Измаильском районе Одесской области авто с пьяным водителем слетело в кювет и перевернулось. В результате погибла пассажирка, которой было 27 лет.
  • Возле аэропорта "Борисполь" ночью 26 января перевернулось авто с людьми, которые хотели полюбоваться взлетом самолетов. 20-летняя пассажирка травмировалась, ее госпитализировали.
  • В Днепре возле Авторынка грузовик врезался в маршрутку. Авария произошла утром 26 января. Пострадал пассажир автобуса.
  • Смертельное ДТП также произошло в городке, что во Львовской области, 24 января. Водитель рейсового автобуса насмерть сбил 64-летнего пешехода. Водителю грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
  • Киевская блогерша "Тишина" и ее друзья наехали на мужчину, который двигался по дороге на моноколесе. Это был курьер.
Автор: Ольга Музика