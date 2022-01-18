Просьба водителя, который не хотел слышать русскую речь, изрядно возмутила других пассажиров. Произошел конфликт, в котором сама девушка, судя по всему, активного участия не принимала.

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Больше всего поступок водителя задел мужчину, который представился коллегой маршрутчика.

За водителя не заступались

Скандал начался с того, что пассажирка маршрутного такси села рядом с водителем и начала громко записывать русскоязычные сообщения.

Услышав это, водитель сделал девушке замечание и попросил ее сесть назад. Аргументировал это мужчина тем, что она разговаривает на "неприемлемом для него языке".

Другие пассажиры маршрутки за водителя не вступились, однако девушка поддержку получила.

Отстаивая противоположные мнения, мужчины изрядно поссорились, но до драки не дошло.

Пассажир кричал, что девушка имеет право разговаривать на русском, а водителя нужно проучить физически. Кроме того, мужчина аргументировал свою позицию тем, что водителю якобы платят за проезд немалые деньги. Маршрутчик на это ответил, что "купить его за 10 гривен" не получится, а он не должен слушать какую-то лишнюю информацию от пассажиров, тем более на русском языке.

Смотрите видео языкового конфликта в киевской маршрутке: