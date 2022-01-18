Прохання водія, який не хотів чути російську мову, неабияк обурило інших пасажирів. Стався конфлікт, у якому сама дівчина, судячи з усього, активної участі не приймала.

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Вчинок водія найбільше зачепив чоловіка, який представився колегою маршрутника.

За водія не заступалися

Скандал почався з того, що пасажирка маршрутного таксі сіла поруч з водієм та почала гучно записувати російськомовні повідомлення.

Почувши це, водій зробив дівчині зауваження та попросив її сісти назад. Аргументував це чоловік тим, що вона розмовляє на "неприйнятній для нього мові".

Інші пасажири маршрутки за водія не вступилися, однак дівчина підтримку отримала.

Відстоюючи протилежні думки, чоловіки добряче посварилися, але до бійки не дійшло.

Пасажир кричав, що дівчина має право розмовляти російською, а водія потрібно провчити фізично. Крім того, чоловік аргументував свою позицію тим, що водієві нібито сплачують за проїзд чималі гроші.

Маршрутник на це відповів, що "купити його за 10 гривень" не вийде, а він не має слухати якусь зайву інформацію від пасажирів, тим паче, російською мовою.

Дивіться відео мовного конфлікту у київській маршрутці: