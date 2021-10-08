По данным следствия, злоумышленники требовали от обманутых ветеранов от 1500 долларов за предоставление им законной группы инвалидности. Чиновники за деньги обещали бойцам беспрепятственное прохождение военно-врачебной комиссии и назначение группы инвалидности для дальнейшего прохождения медико-социальной экспертизы.

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Деятельность работников госпиталя квалифицировали как получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц.

Поймали с поличным

По данным следствия, врачи госпиталя оценивали стоимость предоставления "услуг" в немалые деньги. Суммы взяток менялись, в зависимости от степеней отклонений ветеранов.

Средства обманутые бойцы передавали посреднику, который уже относил их к организаторам преступной схемы.

Именно во время непосредственной передачи очередной суммы злоумышленника и задержали.

Как отметили в прокуратуре Киева, фигуранту производства вскоре сообщат о подозрении. Самих работников госпиталя, судя по всему, также задержали. Правоохранители говорят, что провели обыски в месте работы и проживания фигурантов дела.

Если должностных лиц учреждения признают виновными, им грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.