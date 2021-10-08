За даними слідства, зловмисники вимагали від ошуканих ветеранів від 1500 доларів за надання їм законної групи інвалідності. Посадовці за гроші обіцяли бійцям безперешкодне проходження військово-лікарської комісії та призначення групи інвалідності для подальшого проходження медично-соціальної експертизи.

Дивіться також Поліція та СБУ обшукують комунальне підприємство, яке будує вкрай важливу лікарню

Діяльність працівників госпіталю кваліфікували як отримання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб.

Спіймали на гарячому

За даними слідства, лікарі госпіталю оцінювали вартість надання "послуг" у чималі гроші. Суми хабарів змінювалися, залежно від ступенів розладів ветеранів.

Кошти ошукані бійці передавали посереднику, який вже відносив їх до організаторів злочинної схеми.

Саме під час безпосередньої передачі чергової суми зловмисника й затримали.

Як зазначили у прокуратурі Києва, фігуранту провадження незабаром повідомлять про підозру. Самих працівників госпіталю, судячи з усього, також затримали. Правоохоронці кажуть, що провели обшуки у місці роботи та проживання фігурантів справи.

Якщо посадовців закладу визнають винними, їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.