Появиться памятник гетману должен был согласно указу президента в 2007 году, но для этого, судя по всему, ничего не сделали. Представители же местных властей получили запрос на увековечевания памяти Мазепы от общины города.

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Реагируя на просьбу киевлян установить памятник гетману, депутаты решили поинтересоваться у Кабмина, как обстоят дела с выполнением указа главы государства.

Памятник Мазепе могут установить на Печерске

Письмо с запросом Киевсовета должно было поступить в правительство 18 октября. В документе с номером 08/290-83 депутаты указали, что инициативная группа общины Киева предложила построить памятник гетману в Печерском районе столицы.

Также представители местных властей подчеркнули, что строительство памятников военному, политическому и государственному деятелю, а также его соратникам было предусмотрено в Киеве и Полтаве указом Виктора Ющенко.

Тогда, в 2007 году, глава государства решил почтить память деятелю в честь 300-летия связанных с заключением украинско-шведского союза событий.

Поскольку за 14 лет никаких упоминаний о памятнике Мазепе в Киеве не появилось, депутаты решили спросить Кабмин о состоянии реализации указа президента.