З'явитися пам'ятка гетьманові мала відповідно до указу президента у 2007 році, але для цього, судячи з усього, нічого не зробили. Представники ж місцевої влади отримали запит на вшанування пам'яті Мазепи від громади міста.

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Реагуючи на прохання киян встановити пам'ятник гетьману, депутати вирішили поцікавитись у Кабміну, як йдуть справи з виконанням указу голови держави.

Пам'ятник Мазепі можуть встановити на Печерську

Лист з запитом Київради мав надійти до уряду 18 жовтня. У документі із номером 08/290-83 депутати вказали, що ініціативна група громади Києва запропонувала побудувати пам'ятник гетьманові у Печерському районі столиці.

Також представники місцевої влади підкреслили, що будівництво пам'яток військовому, політичному та державному діячу, а також його соратникам було передбачено у Києві та Полтаві указом Віктора Ющенка.

Тоді, у 2007 році, голова держави вирішив вшанувати пам'ять діячеві на честь 300-річчя пов'язаних з укладанням українсько-шведського союза подій.

Оскільки за 14 років жодних згадок про пам'ятник Мазепі у Києві не з'явилося, депутати вирішили запитати у Кабміну про стан реалізації указу президента.