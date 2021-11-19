Награды лучших получили 94 туалетные комнаты в разных заведениях страны. 16 из них находятся в Киеве и области.

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Звание лучших туалетов присваивали за доступность, чистоту, заботу о посетителях, креативный дизайн и запах.

Какие туалеты назвали лучшими в Киеве и области

Организаторы конкурса распределили все уборные по разным номинациям.

Среди образовательных учреждений номинацию Best WC получили:

государственный университет телекоммуникаций;

киевская специализированная школа №149;

НПК "Школа I – II степеней – лицей №38 имени Молчанова" в Киеве;

школа I-III ступеней №199 Шевченковского района столицы;

фастовецкое учреждение общего среднего образования I – III ступеней;

Глебовская общеобразовательная школа I – II ступеней;

заведение дошкольного образования "Улыбка" села Фурсы;

дошкольное учебное заведение "Наследник" города Боярка;

заведение дошкольного образования "Жемчужинка" в Броварах.

В номинации медицинских учреждений отметили:

центр первичной медико-санитарной помощи №3 в Киеве.

Среди общественных туалетов отметили:

автоматический туалет "Сервис Столица Инновейшен" на Контрактовой площади;

общественный туалет Киевводфонда;

общественный туалет в Парке "Совки".

Также специалисты отметили туалеты заведений питания:

арт-кафе "Золотые Ворота" в столице;

кафе "T1 Terrasa" в Ирпене.

Кроме того, победителем конкурса среди торгово-развлекательных центров стала уборная Lavina Mall.

В Музее истории туалета отметили, что в скором времени объявят прием заявок на звание лучшего туалета 2022 года.