Награды лучших получили 94 туалетные комнаты в разных заведениях страны. 16 из них находятся в Киеве и области.
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Звание лучших туалетов присваивали за доступность, чистоту, заботу о посетителях, креативный дизайн и запах.
Какие туалеты назвали лучшими в Киеве и области
Организаторы конкурса распределили все уборные по разным номинациям.
Среди образовательных учреждений номинацию Best WC получили:
- государственный университет телекоммуникаций;
- киевская специализированная школа №149;
- НПК "Школа I – II степеней – лицей №38 имени Молчанова" в Киеве;
- школа I-III ступеней №199 Шевченковского района столицы;
- фастовецкое учреждение общего среднего образования I – III ступеней;
- Глебовская общеобразовательная школа I – II ступеней;
- заведение дошкольного образования "Улыбка" села Фурсы;
- дошкольное учебное заведение "Наследник" города Боярка;
- заведение дошкольного образования "Жемчужинка" в Броварах.
В номинации медицинских учреждений отметили:
- центр первичной медико-санитарной помощи №3 в Киеве.
Среди общественных туалетов отметили:
- автоматический туалет "Сервис Столица Инновейшен" на Контрактовой площади;
- общественный туалет Киевводфонда;
- общественный туалет в Парке "Совки".
Также специалисты отметили туалеты заведений питания:
- арт-кафе "Золотые Ворота" в столице;
- кафе "T1 Terrasa" в Ирпене.
Кроме того, победителем конкурса среди торгово-развлекательных центров стала уборная Lavina Mall.
В Музее истории туалета отметили, что в скором времени объявят прием заявок на звание лучшего туалета 2022 года.