Відзнаки найкращих отримали 94 туалетні кімнати в різних закладах країни. 16 з них розташовані у Києві та області.
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Звання кращих вбиралень присвоювали за доступність, чистоту, турботу про відвідувачів, креативний дизайн і запах.
Які туалети назвали кращими у Києві та в області
Організатори конкурсу розподілили всі вбиральні по різних номінаціях.
Серед освітніх закладів номінацію Best WC отримали:
- державний університет телекомунікацій;
- київська спеціалізована школа №149;
- НВК "Школа І – ІІ ступенів – ліцей №38 імені Молчанова" у Києві;
- школа І-ІІІ ступенів №199 Шевченківського району столиці;
- фастівецький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів;
- глібівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів;
- заклад дошкільної освіти "Усмішка" села Фурси;
- дошкільний навчальний заклад "Спадкоємець" міста Боярка;
- заклад дошкільної освіти "Перлинка" у Броварах.
У номінації медичних закладів відзначили:
- центр первинної медико-санітарної допомоги №3 у Києві.
Серед громадських вбиралень відзначили:
- автоматична вбиральня "Сервіс Столиця Інновейшен" на Контрактовій площі;
- громадська вбиральня Київводфонду;
- громадський туалет у Парку "Совки".
Також спеціалісти відзначили туалети закладів харчування:
- арткафе "Золоті Ворота" у столиці;
- кафе "T1 Terrasa" в Ірпені.
Крім того, переможцем конкурсу серед торговельно-розважальних центрів стала вбиральня Lavina Mall.
У Музею історії туалету зазначили, що незабаром оголосять прийом заявок на звання кращого туалету 2022 року.