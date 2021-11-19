Відзнаки найкращих отримали 94 туалетні кімнати в різних закладах країни. 16 з них розташовані у Києві та області.

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Звання кращих вбиралень присвоювали за доступність, чистоту, турботу про відвідувачів, креативний дизайн і запах.

Які туалети назвали кращими у Києві та в області

Організатори конкурсу розподілили всі вбиральні по різних номінаціях.

Серед освітніх закладів номінацію Best WC отримали:

державний університет телекомунікацій;

київська спеціалізована школа №149;

НВК "Школа І – ІІ ступенів – ліцей №38 імені Молчанова" у Києві;

школа І-ІІІ ступенів №199 Шевченківського району столиці;

фастівецький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів;

глібівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів;

заклад дошкільної освіти "Усмішка" села Фурси;

дошкільний навчальний заклад "Спадкоємець" міста Боярка;

заклад дошкільної освіти "Перлинка" у Броварах.

У номінації медичних закладів відзначили:

центр первинної медико-санітарної допомоги №3 у Києві.

Серед громадських вбиралень відзначили:

автоматична вбиральня "Сервіс Столиця Інновейшен" на Контрактовій площі;

громадська вбиральня Київводфонду;

громадський туалет у Парку "Совки".

Також спеціалісти відзначили туалети закладів харчування:

арткафе "Золоті Ворота" у столиці;

кафе "T1 Terrasa" в Ірпені.

Крім того, переможцем конкурсу серед торговельно-розважальних центрів стала вбиральня Lavina Mall.

У Музею історії туалету зазначили, що незабаром оголосять прийом заявок на звання кращого туалету 2022 року.