Відзнаки найкращих отримали 94 туалетні кімнати в різних закладах країни. 16 з них розташовані у Києві та області.

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Звання кращих вбиралень присвоювали за доступність, чистоту, турботу про відвідувачів, креативний дизайн і запах.

Які туалети назвали кращими у Києві та в області

Організатори конкурсу розподілили всі вбиральні по різних номінаціях.

Серед освітніх закладів номінацію Best WC отримали:

  • державний університет телекомунікацій;
  • київська спеціалізована школа №149;
  • НВК "Школа І – ІІ ступенів – ліцей №38 імені Молчанова" у Києві;
  • школа І-ІІІ ступенів №199 Шевченківського району столиці;
  • фастівецький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів;
  • глібівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів;
  • заклад дошкільної освіти "Усмішка" села Фурси;
  • дошкільний навчальний заклад "Спадкоємець" міста Боярка;
  • заклад дошкільної освіти "Перлинка" у Броварах.

У номінації медичних закладів відзначили:

  • центр первинної медико-санітарної допомоги №3 у Києві.

Серед громадських вбиралень відзначили:

  • автоматична вбиральня "Сервіс Столиця Інновейшен" на Контрактовій площі;
  • громадська вбиральня Київводфонду;
  • громадський туалет у Парку "Совки".

Також спеціалісти відзначили туалети закладів харчування:

  • арткафе "Золоті Ворота" у столиці;
  • кафе "T1 Terrasa" в Ірпені.

Крім того, переможцем конкурсу серед торговельно-розважальних центрів стала вбиральня Lavina Mall.

У Музею історії туалету зазначили, що незабаром оголосять прийом заявок на звання кращого туалету 2022 року.