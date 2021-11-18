Судя по фото, злоумышленник никого не стеснялся. Несмотря на то, что на улице был белый день и мужчина стоял на виду, он нагло забирал с обочины дороги брусчатку, которую только что выгрузили.

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"Самый нуждающийся"

По словам очевидцев, инцидент произошел напротив заезда в "Метро". Наглец остановил свой микроавтобус Mercedes и начал заносить туда то, что решил прибрать к рукам.



Мужчина воровал брусчатку у всех на глазах / Фото "Киева оперативного"

Срез общества

В комментариях киевляне возмутились поведением мужчины. Они отметили, что именно из-за такого менталитета украинцы до сих пор являются беднейшим народом Европы. Люди призывали проучить таких хитрых воров и немедленно вызвать полицию.

Тиктокер решился на кражу ради видео: подобный случай

Парень-тиктокер в конце октября попытался снять с колес полицейского авто колпачки. Он сделал это ради нового видео для своего канала – так юноша решил поддержать нелепый челлендж подростков. Удалось ли злоумышленнику воплотить свой замысел до конца, неизвестно.

Текст публикации "Киева оперативного":

Так и живем. На Кольцевой дороге, напротив заезда к "Метро" остановился зеленый бусик Mercedes. Цель остановки – наглое похищение мостовой. Тупо средь бела дня... Ему же она более нужна.