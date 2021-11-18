Судячи з фото, зловмисник нікого не соромився. Попри те, що надворі був білий день і чоловік стояв навидноті, він нахабно забирав з узбіччя дороги бруківку, яку щойно вивантажили.

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"Найнужденніший"

За словами очевидців, інцидент трапився навпроти заїзду в "Метро". Нахаба зупинив свій мікроавтобус Mercedes і почав заносити туди те, що вирішив прибрати до рук.



Чоловік крав бруківку у всіх на очах / Фото "Києва оперативного"

Зріз суспільства

У коментарях кияни обурилися поведінкою чоловіка. Вони зауважили, що саме через такий менталітет українці досі є найбіднішим народом Європи. Люди закликали провчати таких хитрих злодіїв й негайно викликати поліцію.

Тіктокер зважився на крадіжку заради відео: подібний випадок

Хлопець-тіктокер наприкінці жовтня спробував зняти з коліс поліцейського авто ковпачки. Він зробив це заради нового відео для свого каналу – так юнак вирішив підтримати безглуздий челендж підлітків. Чи вдалося зловмиснику втілити свій задум до кінця, невідомо.

Текст публікації "Києва оперативного":

Так і живемо. На Кільцевій дорозі, навпроти заїзду до "Метро", зупинився зелений бусик Mercedes. Мета зупинки – нахабне викрадення бруківки. Тупо серед білого дня… Йому ж вона більш потрібна.