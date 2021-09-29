По данным правоохранителей, в аварии погибли два человека. Еще троих пострадавших госпитализировали в больницу с травмами.

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Автокатастрофа парализовала движение

Авто столкнулись примерно в 7 часов утра на улице Старокиевской, вблизи дамбы.

Дорожно-транспортное происшествие парализовало движение другого транспорта в обоих направлениях.

Поэтому водителей призвали заранее спланировать альтернативные маршруты.



В смертельной аварии в Козине погибли два человека и трое пострадали / Фото Патрульной полиции Киева



Авария в Козине парализовала движение в обоих направлениях / Фото Патрульной полиции Киева

От машины остался лом

На кадрах с места происшествия видно, что от легковушки Toyota из-за сильного удара осталась груда искореженного металла. На место трагедии прибыли полицейские, спасатели и медики. Выяснением обстоятельств аварии, которая унесла две жизни, будут заниматься следователи.

Смертельное столкновение на трассе Киев – Одесса

Подобный инцидент произошел на трассе Киев – Одесса 22 сентября. Там легковушка на полном ходу врезалась в фуру и загорелась. Ее водитель от полученных травм умер.



Легковушка Toyota от удара превратилась в груду лома / Фото dtp.kiev.ua

В Козине в смертельной аварии столкнулись Toyota и грузовик Mercedes-Benz / Смотрите видео "Киева":

В дорожно-транспортном происшествии под Киевом погибли два человека, еще трое пострадали / Смотрите видео dtp.kiev.ua:

Текст публикации Патрульной полиции Киевской области:

Внимание! Автопроисшествие в пгт Козин!

Сегодня около 7 часов утра, на улице Старокиевской, возле дамбы, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Mercedes-Benz и легкового автомобиля Toyota. По предварительной информации два человека погибли, трое госпитализированы в больницу.

Затруднено движение в обоих направлениях.

Следователи будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая указанную информацию.

Соблюдайте правила дорожного движения!