За даними правоохоронців, в аварії загинули дві людини. Ще трьох потерпілих госпіталізували до лікарні з травмами.

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Автотроща паралізувала рух

Авто зіткнулися приблизно о 7 годині ранку на вулиці Старокиївській, поблизу дамби.

Дорожньо-транспортна пригода паралізувала рух іншого транспорту в обох напрямках.

Через це водіїв закликали заздалегідь спланувати альтернативні маршрути.



У смертельній аварії в Козині загинуло двоє людей і троє постраждали / Фото патрульної поліції Києва



Аварія у Козині паралізувала рух в обох напрямках / Фото патрульної поліції Києва

Від машини залишився брухт

На кадрах з місця події видно, що від легковика Toyota через сильний удар залишилася купа понівеченого металу. На місце трагедії прибули поліцейські, рятувальники та медики. З'ясуванням обставин аварії, яка забрала два життя, займатимуться слідчі.

Смертельне зіткнення на трасі Київ – Одеса

Подібний інцидент трапився на трасі Київ – Одеса 22 вересня. Там легковик на повному ходу врізався у фуру та загорівся. Його водій від отриманих травм помер.



Легковик Toyota від удару перетворився на купу брухту / Фото dtp.kiev.ua

У Козині в смертельній аварії зіткнулися Toyota та вантажівка Mercedes-Benz / Дивіться відео "Києва оперативного":

В дорожньо-транспортній пригоді під Києвом загинуло двоє людей, ще троє постраждали / Дивіться відео dtp.kiev.ua:

Текст публікації патрульної поліції Київської області:

Увага! Автопригода в смт Козин!

Сьогодні близько 7-ї години ранку, на вулиці Старокиївській, біля дамби, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Mercedes-Benz та легковика Toyota. За попередньою інформацією дві людини загинуло, трьох шпиталізовано до лікарні.

Ускладнено рух в обох напрямках.

Слідчі будуть встановлювати всі обставини події.

Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.

Дотримуйтесь правил дорожнього руху!