Красная зона, "марш антивакцинаторов" и пожар в Лавре: главные новости Киева за неделю

В Киеве начала действовать красная зона карантина. Противники вакцинации вышли на митинг и перекрыли центр столицы. В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар, который закончился скандалом. Читайте главные новости Киева за 1 – 5 ноября.

Самые главные новости Киева за неделю 1 – 5 ноября:

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Киев "покраснел"

В столице с 00:00 1 ноября начали действовать строгие карантинные ограничения красной зоны карантина. Они предусматривают запрет:

работы заведений питания, хостелов;

работы бассейнов, спортзалов, фитнес-центров;

торгово-развлекательных центров и непродовольственных магазинов;

на проведение массовых мероприятий;

на перевозку в общественном транспорте пассажиров без сертификата вакцинации или ПЦР-теста;

на пребывание без масок на остановках и на территории больниц;

работы школ в очном формате.

Заведения питания и торговли могут работать, если все их сотрудники и посетители имеют документ о своей безопасности.

На фоне ужесточения карантина в столице начался настоящий вакцинальный ажиотаж. Люди так испугались ограничений для непривитых, что стояли в очередях в пункты вакцинации часами. Кроме того, кое-где не обошлось без драк.

"Марш антивакцинаторов" заблокировал центр столицы

Приблизительно две тысячи антивакцинаторов собрались в центре Киева 3 ноября. Они стали причиной транспортного коллапса, поскольку заблокировали движение на ряде улиц. Участники митингов возмущались из-за политики государства касательно прививок против COVID-19.

Они скандировали лозунги "Нет принудительной вакцинации!", "Мое тело – мой выбор и мои права", "Скажи "нет" COVID-паспортам". Показательно, что все участники массового собрания были без масок и игнорировали дистанцию.



Антивакцинаторы заблокировали центр Киева, из-за чего город сковали пробки / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Митингующие пришли с плакатами с главными мифами о вакцинации / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Актуально В Киеве от коронавируса умер 8-летний мальчик

Жуткая трагедия с фурой унесла две жизни

На проспекте Академика Палладина 2 ноября произошла смертельная авария. Там водитель грузовика на скорости снес с перехода велосипедиста и пешехода. Предположительно, мужчина отвлекся на телефон за рулем и не заметил красный сигнал светофора.

От полученных травм велосипедист погиб на месте, а пешеход впоследствии умер в реанимации. Что же касается водителя, то ему уже объявили о подозрении. Мужчине грозит до 8 лет заключения.

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Пожар в Киево-Печерской лавре и нападение монахов на журналистов

На территории Киево-Печерской лавры 4 ноября разразился масштабный пожар. Огонь охватил второй этаж иконописной мастерской. Чуть больше часа спасателям удалось ликвидировать возгорание. В результате инцидента пострадали три человека, один мужчина остался в больнице под наблюдением медиков.

В Киеве горела Киево-Печерская лавра: видео

Однако на этом происшествия в монастыре не кончились. Ведь монахи напали на журналистов, работавших на месте происшествия. Они пытались отобрать у них камеры и телефоны, а настоятель святыни Московского патриархата Павел даже призвал духовников избивать представителей медиа.

В конце концов, полиция открыла уголовное производство против агрессивных монахов за препятствование профессиональной деятельности журналистов. Нарушителям грозит штраф в размере 50 не облагаемых налогом минимумов либо арест на 6 месяцев, либо ограничение свободы на три года.

В Киево-Печерской лавре монахи напали на журналистов: видео