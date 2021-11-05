Найголовніші новини Києва за тиждень 1 – 5 листопада:

Цікаве Свято наближається: у Києві серед осені почали встановлювати ялинку

Київ "почервонів"

У столиці з 00:00 1 листопада почали діяти суворі карантинні обмеження червоної зони карантину. Вони передбачають заборону:

роботи закладів харчування, хостелів;

басейнів, спортзалів, фітнес-центрів;

торговельно-розважальних центрів та непродовольчих магазинів;

проведення масових заходів;

перевезення у громадському транспорті пасажирів без сертифікату вакцинації або ПЛР-тесту;

перебування без масок на зупинках та на території лікарень;

роботу шкіл в очному форматі.

Важливо! Заклади харчування та торгівлі можуть працювати, якщо усі їх співробітники та відвідувачі мають документ про свою безпечність.

На тлі посилення карантину у столиці почався справжній вакцинаційний ажіотаж. Люди так злякалися обмежень для нещеплених, що стояли в чергах до пунктів вакцинації годинами. крім того, подекуди не минулося без бійок.

"Марш антивакцинаторів" заблокував середмістя столиці

Приблизно дві тисячі антивакцинаторів зібралися у центрі Києва 3 листопада. Вони спричинили транспортний колапс, оскільки заблокували рух на низці вулиць. Учасники мітингів обурювалися через політику держави щодо щеплень проти COVID-19.

Вони скандували гасла "Ні примусовій вакцинації!, "Моє тіло – мій вибір і мої права", "Скажи "ні" COVID-паспортам". Показово, що усі учасники масового зібрання були без масок й ігнорували дистанцію.



Антивакцинатори заблокували центр Києва, через що місто скували затори / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Учасники мітингу прийшли із плакатами з головними міфами про вакцинацію / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Актуально У Києві від коронавірусу помер 8-річний хлопчик

Моторошна трагедія з фурою забрала два життя

На проспекті Академіка Палладіна 2 листопада трапилася смертельна аварія. Там водій вантажівки на швидкості зніс із переходу велосипедиста та пішохода. Імовірно, чоловік відволікся на телефон за кермом і не помітив червоний сигнал світлофору.

Від отриманих травм велосипедист загинув на місці, а пішохід згодом помер у реанімації. Що ж до водія, то йому вже оголосили про підозру. Чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення.

На проспекті Академіка Палладіна вантажівка знесла пішохода та велосипедиста: відео – Увага! Кадри 18+

Важливе Вийшов зі шпиталю і безслідно зник: у Києві родина кілька днів шукає військового

Пожежа у Києво-Печерській лаврі та напад монахів на журналістів

На території Києво-Печерської лаври 4 листопада спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив другий поверх іконописної майстерні. Трохи більше ніж за годину рятувальникам вдалося ліквідувати займання. В результаті інциденту постраждали троє людей, один чоловік залишився у лікарні під наглядом медиків.

У Києві горіла Києво-Печерська лавра: відео

Однак на цьому пригоди у монастирі не скінчилися. Адже монахи напали на журналістів, які працювали на місці події. Вони намагалися відібрати у них камери та телефони, а настоятель святині Московського патріархату Павло навіть закликав духівників до побиття представників медіа.

Зрештою поліція відкрила кримінальне провадження проти агресивних ченців за перешкоджання професійній діяльності журналістів. Порушникам загрожує штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів або арешт на 6 місяців, або обмеження волі на три роки.

У Києво-Печерській лаврі монахи напали на журналістів: відео