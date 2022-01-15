Людей эвакуировали, а рейсы задерживают: в Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны"
Источник:ТСН
На Киевщине 15 января снова сообщили о "заминировании" здания. На этот раз проверяют международный аэропорт "Жуляны".
Информацию о якобы заминировании аэропорта анонимно прислали на электронную почту Службы безопасности Украины. Это произошло около 14:00.
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Людей эвакуировали из здания аэропорта
Аэродром проверяют правоохранители. Специалисты установят, действительно ли в здании есть взрывчатка. Учитывая потенциальные угрозы, людей пришлось оперативно эвакуировать. Кроме этого, некоторые рейсы отменили: из Запорожья и Львова.
На сайте аэропорта указано, что задерживаются рейсы:
- Жуляны – Барселона. Вылет перенесли с 14:25 на 16: 50;
- Жуляны – Краков. Вылет перенесли с 15:55 на 17:35;
- Краков – Жуляны. Задерживается до 17:50.
Несколько рейсов задерживаются, некоторые отменили / Скриншот отлетов
12 января в международных аэропортах "Киев" и "Борисполь" пришлось провести срочную эвакуацию. Тогда поступили аналогичные сообщения о якобы заминировании.
Фейковые заминирования в Украине: последние случаи
- 13 января в Киеве "заминировали" ряд торговых центров и школ. Кинологам и взрывотехникам пришлось проверять многие объекты.
- В тот же день во Львове аноним сообщил о заминировании двух гипермаркетов Metro. Ранее поступала и фейковая информация о заминировании всех школ города.
- Аналогичные случаи произошли в Днепре, Одессе, Черкассах, Херсоне и Полтаве. Всего за одни сутки 12 января "заминировали" 600 различных объектов по всей стране.