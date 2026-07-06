Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Что известно о погибшей семье в Киеве в результате вражеской атаки?

Андрей Сибига отметил, что ночь на 6 июля была ужасной для Киева: более 20 баллистических ракет, по меньшей мере 11 погибших и десятки раненых, включая детей.

"Одно из самых жестоких нападений с десятками баллистических ракет. Ужасная канонада громких взрывов один за другим", – написал министр.

Он также подчеркнул, что российские террористы нанесли удар по спящим мирным жителям, целенаправленно атаковав жилые высотки, чтобы увеличить число жертв.

В одном из районов из-под завалов извлекли целую погибшую семью: мать, отца и ребенка. Спасательные операции продолжаются, и, к сожалению, цифры, вероятно, будут расти,

– подчеркнул Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что послание Путина партнерам по НАТО, которые соберутся в турецкой Анкаре на саммите 7–8 июля, простое: российский диктатор нацелит баллистические ракеты на спящих детей и будет продолжать убийства, пока сможет.

"Украина сейчас – единственная страна в мире, которая еженедельно подвергается баллистическим атакам. Средства защиты от этого террора должны быть здесь. И нам нужны все решения по противовоздушной обороне сейчас, а не позже. Потому что для нас время измеряется человеческими жизнями", – отметил Андрей Сибига.

Напомним, Андрей Сибига также созвал экстренное заседание Совбеза ООН из-за массированного российского обстрела 6 июля. По словам министра, запоздалые или слабые реакции не способны остановить вражеский террор, поэтому нужно действовать немедленно.

В результате атаки были поражены многоэтажные дома в разных районах столицы, а также произошли пожары и разрушения.