Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

До теми Після жахливої ночі Сибіга озвучив потужне послання до країн НАТО напередодні саміту

Що відомо про загиблу родину в Києві внаслідок ворожої атаки?

Андрій Сибіга зазначив, що ніч на 6 липня була жахливою для Києва: понад 20 балістичних ракет, щонайменше 11 загиблих і десятки поранених, включно з дітьми.

"Один із найжорстокіших нападів із десятками балістичних ракет. Жахлива канонада гучних вибухів один за одним", – написав міністр.

Він також наголосив, що російські терористи вдарили по сплячих цивільних, цілеспрямовано атакувавши житлові висотки, щоб максимізувати жертви.

В одному з районів із-під завалів витягли цілу загиблу родину: матір, батька та дитину. Рятувальні операції тривають, і, на жаль, цифри, ймовірно, зростатимуть,

– наголосив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що послання Путіна до партнерів НАТО, які зберуться в турецькій Анкарі на саміті 7 – 8 липня, просте: російський диктатор націлить балістичні ракети на сплячих дітей і продовжуватиме вбивства, доки зможе.

"Україна зараз — єдина країна у світі, яка зазнає балістичних атак щотижня. Засоби захисту від цього терору мають бути тут. І нам потрібні всі рішення щодо протиповітряної оборони зараз, а не пізніше. Бо для нас час вимірюється людськими життями", – зауважив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Андрій Сибіга також скликав термінове засідання Радбезу ООН через масований російський обстріл 6 липня. За словами міністра, запізнілі або слабкі реакції не здатні зупинити ворожий терор, тож треба діяти негайно.

Внаслідок атаки було влучання у багатоповерхівки у різних районах столиці, а також пожежі та руйнування.