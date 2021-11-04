Запись людей, стоящих на площадке конструкции, сделали очевидцы. На записи видно, как, вероятно любители опасности стоят на краю.

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Скорее всего, как говорят киевляне, руферы залезли на высоту ради своеобразной экскурсии.

Обошлось без трагедии

Очевидцы отметили, что увидели трех человек на мосту около 8:20 4 ноября.

В комментариях к сообщению киевляне указали, что подобные инциденты случаются нередко, а мосты являются излюбленными местами столичных любителей экстрима.

Также жители столицы отметили, что иногда люди, которые забираются на высоту, оказываются в своеобразной ловушке и не могут слезть. Тогда правоохранителям приходится останавливать движение по проезжей части для работы спасателей.

Судя по тому, что по состоянию на 14:00 информации ни о каком инциденте на мосту нет, закончилось все для молодых людей вполне хорошо.

Смотрите видео с руферами, которые залезли на Северный мост в Киеве: