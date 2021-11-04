Запис людей, які стоять на майднчику конструкції, зробили очевидці. На записі видно, як, ймовірно любителі небезпеки стоять на краю майданчика.

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Скоріш за все, як кажуть кияни, руфери залізли на висоту заради своєрідної екскурсії.

Обійшося без трагедії

Очевидці зазначили, що побачили трьох людей на мості близько 8:20 4 листопада.

У коментарях до допису кияни вказали, що подібні інциденти трапляються нерідко, а мости є улюбленими місцями столичних любителів екстриму.

Також жителі столиці зазначили, що іноді люди, які вдираються на висоту, опиняються у своєрідній пастці та не можуть злізти. Тоді правоохоронцям доводиться зупиняти рух проїзною частиною для роботи рятувальників.

Судячи з того, що станом на 14:00 інформації про жодний інцидент на мості немає, закінчилося все для молодих людей цілком добре.

Дивіться відео з руферами, які залізли на Північний мост у Києві: