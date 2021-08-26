По словам активиста Дмитрия Перова, речь идет о доме на улице Тургеневской, 22. Его построили в 1890 году по заказу Василия Малина.

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По состоянию на сейчас это здание является единственным деревяным на улице.

Сносят для строительства элитного ЖК



Застройщик не скрывает своих планов / Фото Дмитрия Перова

Согласно открытым данным, на месте исторического здания собираются построить продолжение ЖК "Тургенев". По крайней мере на планах застройщика вместо дома Малина красуется новое и современное здание.

Как утверждает Перов, до сих пор дом удалось сохранить только потому, что он был обложен белым царским кирпичом.

Когда именно застройщик начал разрушать усадьбу, неизвестно. Впрочем, 18 августа представители КГГА оставили на двери сооружения предписание о предоставлении разрешительной документации на разрушение и прекращении демонтажа до этих пор.

Впрочем, на запрет от коммунальщиков никто не обратил внимания. Поэтому с каждым днем ​​от дома мещанина остается все меньше.



Предписание КГГА / Фото Дмитрия Перова

Формально не является памятником

В КГГА говорят, что юридически дом Малина не внесен в реестр исторических памятников. Документы об этом представители власти столицы подавали в министерство культуры еще в 2015 году. Тогда эксперты указывали, что усадьба имеет редкое состояние сохранения и является домом с изысканным декором, который сделан в стиле классицизма.